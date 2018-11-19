TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.
Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı. Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.
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