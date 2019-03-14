Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin ortak yayınında Veyis Ateş ile Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıları ve ABD ile gerilime neden olan S-400 hava ve füze savunma sistemleri de vardı.

"SEN KİME NE ANLATIYORSUN NETANYAHU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu malum yaklaşan bir seçim var. Netanyahu İsrail'de yolsuzluklara, rüşvete bulaşmış. Bu şaibeyle dolaşan birisi durumda. Türkiye'de hapislerde gazeteciler vs. diye bir yerlerden girerek suyu bulundurmaya çalışıyor. İsrail'inde demokrasiyle ilgili bir ülke gibi anlatıyor. Sen kime neyi anlatıyorsun Netanyahu! Bizim ibadethanelerimize postallarınızla girecek kadar seviyesizsiniz, kadınlara, çocuklara zulmedecek kadar vicdansızsınız. Bunun neresi demokrasi? Orada inanç, düşünce, fikri özgürlük yok. Şu anda tüm vatandaşların değil o sadece Yahudi halkının ulus devletidir. Tüm halkının olması mümkün değil. Kendi vatandaşlarının 1. ve 2. sınıf olarak kategorize eden tek söylenecek İsrail'dir. Bu ırkçı yaklaşımı biz kınıyoruz. Batılı ülkelerin Harem-i Şerif baskını konusunda hala ne yapacaklarını merak ediyorum. Orası sadece Müslümanların değil aynı zamanda Hıristiyan dünyasının kutsal mabedi konumunda." ifadelerini kullandı.

"BEN DAHA ÖNCE DE BAŞBAKANLAR GÖRDÜM AMA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Erdoğan, "Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Biz her zaman Kudüs'ü Türkiye'nin kırmızı çizgisi olarak görürüz. Bu ecdadımızla başlayan, Sultan Abdülhamid'in bu noktada önemli vurgusu var. Orayı para pul gibi meselelerle almaya yönelmemiş. İsrail'in oldubittileriyle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belediye başkanlığı döneminde hukukumuz iyiydi. Başbakanlık dönemimizde orada kazılar yapılıyordu. Oradaki arkeolojik kazılarla oraların geleceğine yönelik akla hayale gelmez adımların atıldığını gördük. Kudüs'le ilgili hassasiyeti olan tüm dünyaya bu kitabı dağıttım. BM dahil İslam ülkelerine hepsine gönderdim. Şu anda İslam ülkelerinde buna duyarlı davrananların sayısı çok çok ileri derecede değil. Bizim milletimizin oraya bakışı hiçbir ülkede yok. Netanyahu seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü. Ben daha önce de orada Başbakanlar gördüm. Böylesini görmedim." dedi.

"S-400 KONUSUNDA BİZ BU İŞİ BİTİRDİK GERİ ADIM ATMAYIZ"

ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın alması konusundaki tepkisine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için aslolan birinci derecede Türkiye'nin güvenliğidir. Biz güvenlik meselesinden taviz veremeyiz. Güney sınırımızdan ülkemize yönelik gerçek bir tehdit var. Şu anda Suriye'nin elinde bu tür silahlar mevcut. Böylesi bir tehditle karşı karşıya kalan bir ülke, biz de ülkenin güvenliğimizi teminat altına almamız lazım. Biz ABD'den patriotları istedik, kongre müsaade etmiyor dediler vermediler. Çalışmamızı başlattık, Rusya olumlu bir tavır sergiledi. Faiz oranları, kredi temini, ortak üretim noktasında Rusya'nın bize karşı yaklaşımı çok çok olumluydu. Bunu da Temmuz'a çektiler. Biz bu işi bitirdik. Geri adım atmamız sözkonusu değil. Ben bunu sayın Trump'a söyledim. En sonunda bana hak verdiğini söyledi. Eğer ortak üretim, kredi noktasında fizıbıl olursa sizlerle de patriot adımını atabiliriz dedik. Savunma bakanlarımız karşılıklı olarak birbirleriyle görüşmeleri devam ettiriyorlar. Temmuz ayı S-400 noktasında çok önemli." şeklinde konuştu.

"BU İŞİN AFFI YOK! ONLARIN UÇAĞI KALKARSA BİZİMKİLER DE KALKAR"

Yunanistan ve Bulgaristan'ın da benzer Rus silahlarına sahip olduğunu belirten Erdoğan "Yunanistan'ın S-300'leri var. Bulgaristan'da da var. Yunanistan NATO üyesi. Slovakya'da var. Türkiye olunca niye? Bunları hep onlara aktardık. Şu anda yol haritamızı belirlediğimiz gibi yürütüyoruz. Kullanılmıyor diye bir şey yok. Şurada bizim uçaklarımız Ege'ye kalktığı zaman anında Yunanistan'da uçaklar da kalkıyor. Biz kaldırınca niye kalkıyor. Bunlar turistik değil. Bu işin affı yok. Eşeği sağlam kazığa bağlayalım ondan sonra Allah'a havale edelim." dedi.