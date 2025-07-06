Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Habertürk Giriş: 06.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:56 facebook

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