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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için taziye mesajı
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2022 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını duyurdu. Mağarada gerçekleşen olay sonrası hastaneye kaldırılan askerlerden 5’inin şehit olduğu bildirildi.

        'AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

        Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

        Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

        Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun.

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