Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatları feda eden Trabzonlu şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride dışarıda öldürdük.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclisteki şehir uzantılarına gereken dersi sandıkta verelim. Diyarbakır, Mardin, Van... Buradaki belediye başkanlarını idari bir kararla görevden aldık mı, aldık. CHP çıkmış bu 'demokrasiye aykırıdır' diyor. Bay Kemal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin. Ama bizim terör temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bunları hiçbir davetime davet etmedim.

Bugün 216 projenin resmi açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Trabzon yatırım adası endüstri bölgesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini önceki gün imzaladım. Şehrimizin dinamizmine yeni bir soluk kazandıracağız. Trabzon'u her alanda ileriye taşıyan bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Trabzon'da 17 yılda toplamda 30 katrilyonluk yatırım yaptık. Dün Artvin'deydim. Yusufeli Barajı'nı görmeye gittim. Devasa bir tesis... Artvin'de 7 tane baraj var. Bir barajlar şehri, dünyada benzeri yok. Trabzon artık dünyanın her yerinde bilinen, tanınan bir şehir haline gelmiştir.

Siyaset, millete ve ülkeye hizmet için tüm birikiminizle çalışmayı amaç edinir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda bizim için günlük siyasetin tüm farklıkları sona erer. Dışarıya karşı sıkılmış yumruk gibi bir ve beraber harekat edeceğiz. AK Parti'yi bu anlayışla kurduk. Yine aynı anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin kara deniz ve hava sınırına yönelik tehditler hatta tacizler var. Türkiye'nin egemenliğine yönelik saldırılar var. Bu ülkede toplu iğne başı kadar çıkar için bu anlayışı hiçe sayan bir siyaset anlayışı türemiştir. Bunun başında CHP geliyor. CHP'den PKK'nın terör örgütü olduğunu duydunuz mu? Türkiye'ye yönelik her tehdit aynı zamanda Cumhuriyet'i hedef almıyor mu? Öyleyse bu aymazlık, bu gaflet, riyakarlık niye? Tüm kadroları terör örgütünün ağzıyla konuşuyor.

Ey CHP sen kimin yanındasın? Eğer Türkiye'nin yanında olduğunu söylüyorsan millete düşmanlık edenlerle ne işin var?

(Doğu Akdeniz) Tüm dünya Türkiye'nin orada ne işi var diyor? Amerika orada, İngiltere orada, Fransa orada, tek ülke yok o da Türkiye diyor. Demek ki bay Kemal Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağını da tanımıyor. Cumhur İttifakı kendi siyasi çıkarlarının üstüne çıkıp işte bu tavrı göstermeyi başarmıştır.

(CHP'ye) Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor.

Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın. 1989'u ve ardından 1994'ü hatırlayın, 2002'yi hatırlayın. Bu millet fırsat verir, değerlendirmediğinizde onu geri almasını da bilir.

İdam kararını tek başına verme hakkım yok. Parlamentodan çıkıp geldiğinde size onaylayacağımı söyledim. Emine Bulut hanımefendiyle ilgili durum yenilir yutulur gibi değildir. Bu vahşettir, alçaklıktır, adiliktir. Bunu vicdanımızın da kabul etmesi mümkün değil, hukukun da kabul etmesi mümkün değildir.