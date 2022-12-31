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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı ve 2022 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajında "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz" dedi. Erdoğan, 2022 yılında yapılanları da sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı ve 2022 değerlendirmesi
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HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 2022'de Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri değerlendirdi.

Erdoğan, paylaşımında "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını dile getirerek ilk etapta 5 bin 615 konutun temelinin atıldığını kaydetti.

Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutun tamamladığını belirten Erdoğan, paylaşım dizisinde şunlara yer verdi:

"49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152'ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor. İstanbul'umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk. 5 milyon metrekare parkı, 1615 kilometre bisiklet yolunu, 1200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk. 70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik. Denizlerimizden yaklaşık 180 bin ton çöp topladık. Sıfır atık geri kazanım oranımızı yüzde 27,2'ye yükselttik. Böylelikle 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. 2 milyon insanımıza sıfır atık eğitimi verdik. Ayrıca belediyelere 8 milyon TL sıfır atık desteği sağladık. Plastik poşet kullanımını yüzde 65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik. Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285'e ulaştırdık. Korunan alan oranımızı yüzde 12,58'e çıkardık. 'Çölleşme ve Erozyona Dur De' kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Doğal sit alanlarımızda toplam 24 bin metrekare çevre düzenlemesi yaptık. Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. 6 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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