Faiz oranları ne kadar oldu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:

-Resmi açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz merkezimizin yeni hizmet binasının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ülkemizin her türlü siber saldırıya karşı hazır hale geldiğine inanıyorum. Bilgi ve teknoloji dünyada en fazla büyüyen sektördür.

-Ülkemizde bu sektörün hacmi 20 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldi.

-Sektörün ülkemizdeki yatırımları 100 milyar lirayı aştı. Mobil abone sayısı 83 milyona ulaştı. Geniş bant internet abone sayısı 77 milyonu sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu, fiber abone sayısı 3.2 milyonu makineler arası iletişim aboneler sayısı 6 milyonu geride bıraktı.

'DAHA YÜKSEK YERLİLİK ORANLARINA ULAŞMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

-Vatandaşlarımız çok daha kaliteli hizmeti 10 kat daha az ödemeyle alabiliyor. Altyapı yatırımlarının etkin bir şekilde yürütülmesi şart. Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Milli baz istasyonu ULAK'ı bu amaçla ürettik. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu sayısı bin civarında.

-Maalesef yüzde 23 ile yerlilik oranlarının çok uzağındayız. Önümüzde 5G var. 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz. 5G akıllı şehirler, akıllı ulaştırma ve akıllı hastanelerin temelini oluşturacaktır. Geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale gelmeliyiz.

-Yerli 5G teknoloji altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Firmalarımızın hızlı etkin bir şekilde hareket etmesi şarttır.

-2 yıl gibi kısa bir sürede dünyada 68. sıradan 53. sıraya yükseldik. 5 binin üzerinde e-devlet hizmetinden yaklaşık 45 milyon vatandaşımız istifade edebiliyor.

'SALDIRI SAYISI 136 BİNİ AŞTI'

-Türkiye'nin teknolojiyi tüketen değil, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan ülke haline gelmesini hedefliyoruz. Milli teknoloji hamlesini bunun için başlattık.

-Teknolojinin faydası yanında suçu bir endüstri haline getiren yanı da vardır. Siber saldırılar artık devletler düzeyine kadar çıkmıştır. Siber saldırıların güçlü altyapıyla güçlü kadrolarla yürütülebilmesine hedef odaklı çok daha yıkıcı olmasına yol açıyor. Türkiye siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Geçtiğimiz sene siber saldırı sayısı 136 bini aşmıştır.

Veri güvenliği bu işin önemli bir parçası. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli bir hale geldi. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmeye eş değerdir. Yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" parolasıyla çalışmalarında henüz istediğimiz yere gelemedik. İlgili kurumlarımızdan bu konuda gereken çalışmaları suratla tamamlamalarını bekliyorum

Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz.

Türkiye'nin maziden atiye kurmuş olduğu köprüde dijital dünya çok önemli yere sahip hale gelmiştir. Milletimi tarihin her döneminde devrin yeniliklerini en güzel şekilde değerlendirmeyi bilmiştir. Bugün de aynı başarıyı göstereceğimizden şüphe duymuyorum. Önümüzdeki dönemde her alanda olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkeleri arasına sokacağız.