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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 5 ilde yapılan kongrelerine seslenirken, ""Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayana milletin yönetimi teslim edilemez" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 vurgusu - Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 vurgusu
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Çanakkale il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bugünkülerle birlikte 42 il kongremizi tamamlıyoruz. Şubat sonuna kadar tüm kongrelerimizi yaparak, büyük kongre hazırlıklarımızı nihayete erdireceğiz. Girdiğimiz 15 genel seçimin, mahalli seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halkoylamasının tamamında AK Parti'yi birinci çıkartan milletimize şükranlarımızı yaptığımız hizmetlerle ortaya koyduk.

Milletimiz girdiğimiz her zorlu mücadelede yanımızda yer alarak, destek ve cesaret vererek her daim vefasını gösterdi. AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unvanlar elden ele geçerek aynı menzile doğru ilerleme devam eder. Bundan sonraki il kongrelerimizde de aynı şekilde görev değişiklikleri mutlaka olacaktır. Davası Hak olanın yardımcısı Hak'tır. Bu kutlu çatı altında görev yapmış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti 83 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayacak gönül genişliğine sahiptir. Unvanı olsun veya olmasın herkesin davamıza yapacağı bir katkısı mutlaka vardır. Milletin kurduğu, milletin yaşattığı, milletimizin hizmetkarı olduğu partimize yakışan herkesin desteğini alabilmeye ulaşmaktır. Türkiye'yi yeniden baskı ve sefalet günlerine götürmek isteyenlere meydanı bırakmayacağız.

Türkiye bugünlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi ve kanı vardır. Malazgirt'ten bugüne millet olarak mücadelesiz geçen tek bir günümüz yoktu .Hala bize bu vatanı yakıştıramayanlar olduğunu biliyoruz. 1 asır önce milletimizi Çanakkale'de silmeye çalışanlara verdiğimiz cevabı hala hazmedemeyenler olduğunu biliyoruz.

Rahmetli Menderes'in öncülüğünde milletimizin değerlerine dayalı çok partili siyasetle, ellerinden kayıp giden tek parti dönemine hala özlem duyanlar olduğunu biliyoruz. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında Türkiye'yi demokraside ve ekonomide getirdiği seviyeyi görmemek için gözlerini kapatanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin 81 ilin her karışında yatırımlarının, eserlerinin izi olduğu gerçeğinin üzerini örtmeye çalışanları da biliyoruz.

Vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin oyunlarını boşa çıkartarak, tuzaklarını bozarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz. İktidarı perde gerisinde yazılan senaryolarla elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığının sebebi budur. Alamadıkları yetkinin gaspla kendilerine takdimini bekleyenler daha çok beklerler.

Yakın tarihimizin köklü yönetim reformunu yaparak bu yolu tamamen kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde milletin yarısından fazlasının desteğini alamayana milletin yönetimi teslim edilemez. Biz milletimizin karşısına 18 yıllık hizmet ve eser müktesebatımızla çıkıyoruz. 2023 hedeflerimizle çıkıyoruz, 2053 vizyonumuzu, 2071 hayallerimizi konuşuyoruz.

Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, küresel, siyasal ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmak için hazırlık yapıyoruz. Varsa bizimle rekabet edecek birileri her türlü yarışa hazırız. Yalan ve iftira üzerine kurulan polemiklerle milletin enerjisini heba edenlere eyvallahımız olmayacaktır.

2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük vizyonla, çok daha büyük hedefle çıkacağız; çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, çünkü biz AK Parti'yiz. Çünkü biz mazlumların ve mağdurların umudu Türkiye'yiz. Milletimizle yazacak çok daha başarı hikayeleri var."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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