        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 18:36 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, törenin ardından görüşmeye geçti.

        Görüşmede Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin KKTC’nin savunulması için her adımı atmaya hazır olduğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak, Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerinin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğimizi belirtti.

        Görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        Siljanovska-Davkova ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ile görüşmesinde, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduklarını belirtti.

        İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Siljanovska-Davkova'nın görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti.

        Liderler görüşmede, Türkiye ile Kuzey Makedonya ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları değerlendirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Makedonya arasındaki tarihi, beşeri ve kültürel bağlara dayanan ilişkileri ticaret, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere her alanda ilerletmekte kararlı olduklarını ifade etti.

        Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim dahil, yeni fırsatların değerlendirilmesi için önemli kararlar alınacağına inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Zafer Çubukcu ile Sabri Demir eşlik etti.

