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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi yeni tutarını açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi yeni tutarını açıkladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası GSB Burs ve Öğrenim Kredisi yeni tutarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 20:48 Güncelleme: 09.12.2024 - 20:51
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs ve öğrenim kredisi yeni tutarını açıkladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredi tutarlarıyla ilgili detayları paylaştı.

        2025 yılı için burs ve krediler şu şekilde:

        Lisans: 3000₺

        Yüksek Lisans: 6000₺

        Doktora: 9000₺

        '"BURS VE KREDİ TUTARINDA %50 ORANINDA ARTIŞA GİTTİK"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te ilk önce 5113 konutun anahtar ve tapu teslim törenini yaptık. Ardından partimizin 8. olağan ilk kongresini her zamanki gibi yine büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahin Bey Millet Kütüphanesini açarak gençlerimizle hasbihal ettik.

        Bu vesileyle 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında %50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Buna göre ön lisans ve lisans için 2.000 lira olan rakamı 3.000 liraya, yüksek lisansta 4.000 lira olan miktarı 6.000 liraya, doktora öğrencilerimiz için 6.000 lira olan tutarı 9.000 liraya çıkardık." dedi.

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