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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı’yi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbradı’yi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da İbradı Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Baba ocağı İbradı olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 16:27
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        İbradi ziyaretine Ersoy eşlik etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere gittiği Antalya'da, İbradı Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından İbradı Belediyesi'ne yürüyerek geçti.

        Yürüyüş sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

        Erdoğan, daha sonra İbradı Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hatice Sekmen ve Kaymakam İbrahim Cem Deveci ile bir araya geldi.

        BAKAN ERSOY EŞLİK ETTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşılayan ve baba ocağı İbradı olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erdoğan'a temasları sırasında eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Bakan Ersoy'un yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

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