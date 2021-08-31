Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Nahyan arasında telefon görüşmesi 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını bildirdi.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.