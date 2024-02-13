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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile de görüşmüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.

        Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AL NAHYAN İLE BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

        Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #BAE

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