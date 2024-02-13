Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile de görüşmüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AL NAHYAN İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.