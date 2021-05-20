HABERTURK.COM

Diyarbakırlı öğrencinin "Diyarbakır ve bölge için daha nasıl yatırımlar olacak? Özel bir program olmasını istiyoruz Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın tanıtımı için bir şeyler istiyoruz" şeklindeki talebe Cumhurbaşkanı Erdoğan şu karşılığı verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Doğduğun zamanki Diyarbakır, bugünkü Diyarbakır. Hiç mi hiç mukayese edemezsiniz. 20 yıl önceki Diyarbakır gezilecek, görülecek bir Diyarbakır değildi. Harabeydi. Altyapı, üstyapı yoktu, tamamen berbattı. Biz o Diyarbakır'ı hamdolsun bugün mukayese edilemeyecek bir Diyarbakır haline getirdik. Şu anda Diyarbakır'ın özellikle Dicle, özellikle altyapı muhteşem. Caddelerinde gece şimdi bakıyorsunuz her taraf kafeler, herkesin gece geç saatlere kadar oturup dostlarıyla muhabbet ettiği yerler hale geldi. Buradaki öğrenci arkadaşlarımızın doğrusu Diyarbakır'ı gezmelerini çok isterim. Dicle Üniversitesi'nin Rehberlik Bölümü varsa bu çalışmayı yapabilir. Ama biz orada valimizi görevlendirelim. İllerimizden uçak kaldırılabilen varsa oralardan, yoksa Ankara merkezli olarak kendilerini Diyarbakır'a uğurlarız.

DİYARBAKIR VALİSİ'NE BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan programa telefonla bağlanan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na şu talimatı verdi:

Münir Bey, burada 81 ilden gençle sohbetteyiz. Diyarbakırlı genç bir tuzak kurdu, 'sizi Diyarbakır'da ağırlamak istiyorum' dedi. Ben de 'davet senden ağırlamak bizden' dedim. Rehberliği orada sen yapacaksın. Nerede, hangi otelde ağırlama yapacaksak, bunların hepsinin planını yap, sana durumu bildireceğiz. Sana tarihi bildiririz ona göre Diyarbakır'daki ziyareti gerçekleştiririz. Sen planı yap. Nereleri gezdirmek isabetli olur, ona göre bütün bu gençlerimizi inşallah Diyarbakır'a getirelim. İlk defa böyle bir şey olacak. İlk defa bu ziyareti gençlerimizle yaşayacağız. Artık baklavalarını, böreklerini nasıl yapacaksan yap. Nasıl olsa video konferansla eğitim dönemindeyiz. Ne zaman gelirler diye soruyor. Biz size haberi verdiğimiz durumda herhalde gitmeye mani bir durum olmaz.

"KABUL EDİYORUM AMA DİYARBAKIR KAPTI"

Bu diyaloğun ardından Kahramanmaraşlı bir kız öğrenci, "Sayın Cumhurbaşkanım Kahramanmaraş edebiyatın başkenti, bu etkinliği orada yapalım" diye konuşması üzerine Erdoğan, "Kabul ediyorum ama Diyarbakır kaptı" diye yanıt vermesi gülüşmelere yol açtı.

VALİ KARALOĞLU: BAŞIM GÖZÜM ÜSTÜNE

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuyla ilgili 'başım gözüm üstüne' hastagıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: misafiri olarak gençler Diyarbakır’a gelecek.