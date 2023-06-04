İtalyan Rainews24 haber kanalı internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan günü: 3. Kez yemin ediyor" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın göreve başlama merasimine çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı, bunların arasında en dikkati çeken ismin ise aralarındaki tarihi gerilime karşın törene gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın olduğu belirtildi.