Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin törenini anbean takip etti. Haberlerde, Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni yüzde 52,2 oy oranıyla kazandığına işaret edildi, Anıtkabir'e çıkışı canlı yayınlandı

ABONE OL
AA
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    Alman Spiegel dergisi, “Şerefim üzerine yemin ederim” başlığıyla verdiği haberde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya devam edeceği, bunun şimdi resmi olarak onaylandığı ve hemen geniş kapsamlı kararlar alması gerektiği ifade edildi.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    İspanya basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenini, "Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha görev yapmak için yemin etti" başlığıyla duyurdu.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    La Vanguardia gazetesi, "Erdoğan'ın çeyrek asra giden cumhurbaşkanlığında yeni bir dönem için yemin ettiğini" vurgulayarak, "Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara'da 21 cumhurbaşkanı ve 13 başbakanın katılımıyla görkemli bir yemin töreni yapıldı." diye yazdı.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    Erdoğan'ın yemin töreni, İtalya basınında, "Erdoğan, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak 3. dönemi için yemin ediyor" başlıklarıyla haber oldu.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    İtalyan Rainews24 haber kanalı internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan günü: 3. Kez yemin ediyor" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın göreve başlama merasimine çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı, bunların arasında en dikkati çeken ismin ise aralarındaki tarihi gerilime karşın törene gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın olduğu belirtildi.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    Hollanda'nın kamu yayıncısı NOS'un, "Türkiye'nin varlığını ve bağımsızlığını öne çıkaran Erdoğan, yeni dönemle birlikte Türkiye'nin en uzun süre liderliğini yapan devlet başkanı olacak" ifadelerine yer verilen haberinde, Ankara'daki törene 78 ülke ve kuruluştan temsilcinin katıldığı belirtildi.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    Yunan Devlet Televizyonu ERT, yemin törenine, dış ülkelerden devlet başkanı ve başbakan seviyesinde yüksek bir katılım olduğu vurgusunu yaparak, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da törene katıldığına dikkat çekti.

     

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin ve göreve başlama törenine Rus medyasında geniş bir şekilde yer verildi.

     
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

     

    İzvestiya gazetesi, “Erdoğan 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başladı” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın TBMM'deki yemin metni aktarıldı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni dünya basınında geniş yer buldu

    Kommersant gazetesi, haberinde, Erdoğan’ın görevine başlaması için yemin ve göreve başlama töreninin yapıldığını aktararak, Rusya adına törene Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin’in katıldığı belirtildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

 

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.