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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Erdoğan Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 14:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Reisi ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere vardığı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

        Erdoğan Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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