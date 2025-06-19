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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:39
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        Depremzede aileye ziyaret
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        Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu.

        Ziyarette Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de eşlik etti. Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.

        ERDOĞAN VE ALİYEV ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

        Erdoğan, Aliyev ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti.

        Okuldaki öğrenciler, iki lideri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Okul ziyaretinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve diğer ilgililer yer aldı.

        Esnaf ziyareti kapsamında bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, burada Maraş dondurması kesti, ikram edilen dondurmayı yedi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #ilham aliyev
        #haberler
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