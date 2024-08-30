Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrasında Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle buluştu. Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.08.2024 - 21:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 21:49 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL