AA'nın haberine göre Usul'un babasıyla bir süre görüşen Erdoğan, Seçil Usul'u Karakuş için istedi. Usul'un babasından olumlu yanıt alan Erdoğan, "İki gencimizi sevindirdin, mutlu ettin. Hayırlı işte acele etmek lazım, fazla da uzatmayın." dedi. Usul'un babasına teşekkür eden Erdoğan, genç çiftin nikahına da katılabileceğini belirtti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Usul'un babasıyla görüştüğü sırada Erdoğan'ın yanında olan İbrahim Hakkı Karakuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü, teşekkür etti.







