Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanım sen bu Gezicilerle berabersin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ""Birileri Bizans benzetmeleri ile yeni fitneleri, yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun kardeşliğini, birlik ve beraberliğin savunuyor. Ne diyor Meral Hanım? Kalkıp fethetmiş? Kim şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Yahu biz İstanbul'da şunu görmedik mi? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazanları? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştürenlerle nasıl bir oluyorsun? Meral Hanım sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun." açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Nasıl Rize bizi yarı yolda bırakmadıysa biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmeyeceğiz. Minnet borcumuzu yeni eserlerle ödemeye devam edeceğiz. Şehrimize kazandırdığımız bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum. Geçen ay partimizin 20. yılını kutladık. Bu süreçte hangi badileler atlattığımızı partimizin emektarları iyi biliyor. Partimizi kapatmaya çalıştılar, Cumhuriyet mitingleri yaparak darbe çağrısı yaptılar. 15 Temmuzda darbe yapmaya kalktılar. Envai çeşit saldırı ile karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik."

"TÜM OYUNLARI BİRER BİRER BOZDUK"

"Gazete kupürleri üzerinden partimizi kapatmaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi Olayları'ndan sokak terörüyle ülkemizi birbirine düşürmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalktılar. Ekonomimize yönelik operasyonlardan çukur eylemlerine maruz kaldık. Hepsinin üstesinden geldik mi? Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer birer bozduk. Sandıkta bileğini bükemediği partinin kapatılması için 'Ankara'da yargıçlar var' diyenleri gördük. 'Genç subaylar rahatsız' diye darbe çığırtkanlığı yapan sözde gazeteler gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde meclis kürsüsünü FETÖ'nün iftiralarını tahsis edenleri gördük."

"15 Temmuz gecesi tankların tepesine çıkmak yerine, tankların arasından sıvışanları gördük. Yatırımcıları ürkütenleri, yurtdışında mahfilleri ülkemizi şikayet edenleri gördük. Otel lobilerinde gizli saklı IMF komiserleriyle pazarlık yapanları gördük. Kim bu? Bay Kemal'in ekibi. Bunların en başında CHP vardı, CHP adına söz söyleyen yalan terörü vardı. Herkesle birlik oldular, herkes iş tuttular, herkesin sözcülüğüne soyundular. Çiğnenmedik hiçbir değer bırakmadılar. Son 20 yıl içinde milletin, mazlumların yanında saf tutmadılar. Tam 732 gündür evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmedi."

"CHP BİR TRUVA ATI MİSALİ SİYASET KURUMUNU İÇERİDEN ÇÖKERTMEYE ÇALIŞIYOR"

"İnsanımızın geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş göstermediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken kimlerle yan yanaydılar. Terörden hüküm giymiş insanlarla beraber oldular. Karşımızda kardeşlik iklimini zedeleyen, aklını ve vicdanın tamamen tatile çıkarmış bir siyaset anlayışı vardır. Kadınlarımızın çoğunluğunu tahkir eden terbiyesizliğe imza atıyorlar. Ülkemizdeki barış ve huzur ortamını dinamitlemekten çekinmiyorlar."



"CHP bir truva atı misali siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor. CHP, 27 Mayıs'a giden yolu nasıl yalanlarıyla döşemişse, bugün de aynı şeyi nefret siyasetiyle yapıyor. Kapısı çalınmadık ev bırakmayacağız. Anneler, kadın kollarımız kapısı çalınmadık ev bırakmayacaksınız. Hani diyorlar ya Z kuşağı, bütün bu kuşakları siz fethedeceksiniz. Başkaları hizmet diye musluk açarken, temel atmama törenleri yaparken, temeli atılmış projelerin üzerine beton dökerken, biz 81 vilayetimizin her köşesine eserlerimizle mührümüzü vuruyoruz."

"MERAL HANIM SEN BU GEZİCİLERLE BERABERSİN"

"Birileri Bizans benzetmeleri ile yeni fitneleri, yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun kardeşliğini, birlik ve beraberliğin savunuyor. Ne diyor Meral Hanım? Kalkıp fethetmiş? Kim şu anda İstanbul'un belediye başkanı. Yahu biz İstanbul'da şunu görmedik mi? Zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazanları? Nasıl onlarla beraber aynı yola giriyorsun? Bizans olayını bu şekle dönüştürenlerle nasıl bir oluyorsun? Meral Hanım sen bu Gezicilerle berabersin. Yolun açık olsun. Biz bunu Ayasofya'nın açılmasıyla ispat ettik. Biz gayretimizin neticesini Allah'tan aldık ve şu anda işte ta Fatih'ten bu yana kapalı kalan Ayasofya açıldı ve sahiplerine kavuştu."