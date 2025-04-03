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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:53 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:12
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        Erdoğan, Minguzzi ailesini kabul etti
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        Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve baba Andrea Minguzzi'nin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak da katıldı.

        Aileye taziye dileklerini ileten Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle dayanışma mesajı verdi.

        Çocukların güvenliği için kalıcı adımlar gündemde

        Ailenin yaşadığı derin acı ve olayın ardından atılması gereken adımların kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne ve babayı dikkatle dinlediği, aktarılan her detayla yakından ilgilendiği öğrenildi.

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        Erdoğan'ın, bu kaybı yalnızca bir ailenin yaşadığı trajedi olarak değil, toplumu ilgilendiren bir uyarı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

        Çocukların güvenliğinin sağlanması, benzer trajedilerin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması için alınacak önlemlerin gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olayın münferit bir vaka olarak ele alınmaması gerektiğini vurguladığı ve kalıcı çözümler için ilgili kurumlara talimat verdiği belirtildi.

        Adalet Bakanı Tunç'un süreci yakından takip edeceği ve adaletin en şeffaf, en titiz şekilde sağlanması için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Erdoğan, paylaşımında, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.

        Yaşanan acının tarifinin olmadığını belirten Erdoğan, "Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Erdoğan
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