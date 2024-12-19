Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturuma katılmak üzere Esenboğa Havalimanından Mısır'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştireceği, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.