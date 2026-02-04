Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıladı

        Giriş: 04.02.2026 - 14:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:04
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

        Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'a geldi.

