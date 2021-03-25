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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Muhsin Yazıcoğlu'nu anma mesajı yayınladı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk siyasi hayatında iz bırakan, vatan ve millet sevdalısı bir dava adamı olan Yazıcıoğlu'nu vefatının seneidevriyesinde rahmetle yad eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimiz, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu, ülkemizin birlik ve beraberliği için bedel ödediği mücadelesi, milli iradeye leke sürdürmeyen tavizsiz duruşu, örnek şahsiyeti, cesareti, yiğitliği ve samimiyeti ile her daim hatırlayacaktır. Türkiye aşığı Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kez daha Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, Büyük Birlik Partisi camiasına, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

OKTAY: VATAN VE MİLLET SEVDALISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet sevdalısı merhum MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: MÜCADELE RUHU, İSTİKAMET VE SAĞLAM ŞAHSİYET

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu gibi idollerin Türk gençliğine tanıtılmasının son derece önemli olduğunu" söyledi.

Kurtulmuş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

Buradaki konuşmasına, Genel Başkan Mustafa Destici başta olmak üzere, BBP camiasına program dolayısıyla şükranlarını ifade ederek başlayan Kurtulmuş, Yazıcıoğlu ile aralarında yakın bir dostluk bulunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düştüğüne ilişkin haber aldıktan sonra programını yarıda keserek, bölgeye gittiğini anlatan Kurtulmuş, "O sırada insanların hem bir çaresizlik içerisinde hem de büyük bir özlemle umutla 'inşallah sağ salim bulunur' diyerek dua ettiklerine yakinen şahit oldum.' diye konuştu.

Merhum Yazıcıoğlu'nun hayatını, "mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet" kelimeleriyle özetleyebileceğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sadece onu vefat yıl dönümünde anmak değil, özellikle bizim gibi büyük idealleri olan ülkelerde yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma azmiyle ilerlediğimiz hele hele bu dönemde Muhsin Yazıcıoğlu gibi idollerin Türk gençliğine tanıtılmasının da son derece önemli olduğu kanaatindeyim. Aslında burada sadece ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma yapmıyoruz, onu gençlerimize sonraki yıllar için de 'Muhsin Yazıcıoğlu gibi insanlar yetişsin' diye anlatmamız gerektiğini düşünüyorum."

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