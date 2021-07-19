Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyarette bulunuyor. Saatler 16.00'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Meclis'indeki özel oturumda bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda ise geçtiğimiz hafta değindiği müjdeyi açıklayacak.

Kulislerde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ile ilgili birkaç başlık var. Birincisi Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişkilere başlayacağı yönündeki iddia oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir "Hazırlıklarımız sürüyor" dediği en önemli müjdenin bu diplomatik ilişki olduğu tahmin ediliyor.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, Azerbaycan Meclisi Dostluk Grubu'ndan milletvekillerinin de bir süredir Lefkoşa'da bulunması bu ihtimali güçlendiriyor.

Öte yandan Kapalı Maraş ile ilgili de bir beklentinin olduğu da ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Kapalı Maraş ziyaretçilere açılmıştı. Ancak statüsünde bir değişiklik olmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin bu konu ile ilgili olup olmadığı da merak edilenler arasında yer alıyor.