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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan ile tam bir uyum içinde olunduğunu ifade ederken, savunma sanayii alanında iş birliğine yönelik adımlar atılacağının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 21:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:02
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının başında iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların geliştirilmesine vurgu yaparken "Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi, ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği, bölgelerimizdeki barış ve istikrara önemli katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ve Pakistan'ın Filistin konusunda birlikte çalışacaklarını ifade ederek "1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin tesisi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ın terörle mücadeledeki yerine vurgu yaparak " Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Türk halkını muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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