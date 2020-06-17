Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan yorumu: Bu vatanın şehadete eren tek evladının kanı yerde kalmayacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadelere yer verdi:
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2020
Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum.
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