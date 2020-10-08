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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

-İnsanlık olarak gerçekten zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın son 1 asrın en büyük sağlık krizlerinden birisidir.

-2008 krizinin küresel ekonomide açtığı yaralar henüz kapanmamışken Covid-19 salgını tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine sürüklemiştir.

-Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Kıta çok ciddi kayıplar yaşıyor.

-Afrika halkları maalesef salgın karşısında kaderlerine terk edildi. Salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum.

'İYİ DOST KÖTÜ GÜNDE ÇAĞRILMADIĞINDA GELENDİR'

-İyi dost iyi günde çağrıldığında, kötü günde çağrılmadan gelendir. Biz de dost ve kardeşlerimizin yardımına koştuk.Din dil ırk renk ayrımı yapmadan 154 ülkenin destek çağrısına cevap verdik. Türk malı solunum cihazlarının, maskelerin Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı desteği görmekten mutluluk duyuyoruz.

-Türkiye güçlü sağlık altyapısı ile salgını en iyi göğüsleyen ülkeler arasında yer almıştır. Afrika ülkelerinden her yıl binlerce kardeşimiz hastalıklarının şifasını Türkiye'de, Türk hastanelerinde arıyor.

70 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

-Sağlık turizmi, ilaç gibi birçok boyutu bulunan bu alanda ilişkilerimizi daha da ilerletebiliriz.Bu yönde atılacak her türlü adımı desteklemeye hazırız. Türkiye olarak bu süreçte ekonomik hayatın tamamen durmasına müsaade etmeyerek dengeli bir politika izledik. Türk şirketleri yurt içi ve yurt dışında takdire şayan bir duruş sergilediler.

-Afrika'da yerel istihdama ve üretime en fazla katkıyı yapan bizim firmalarımızdır. Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özverili çalışmalarını sürdürdüler. Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin değeri 70 milyar dolara ulaşmıştır. Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur.

-Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir.

-Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.

'TEPEDEN BAKAN BAKIŞI REDDEDİYORUZ'

-Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık.

-Kıta ile 1000 yıllık bağı olan Türkiye, Afrika'nın kader ortağıdır. Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümek istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz.

-Ticaret hacmini 50 milyar doların üzerine taşımalıyız.

MİNSK GRUBU İRADE GÖSTERMEDİ

-Dağlık Karabağ'da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Karabağ, 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bu topraklardan, yapılan tüm çağrılara rağmen çekilmemiştir. Minsk Grubu da sorun çözme konusunda hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan'ın uzlaşmaz tavırları ile kangrene dönmüş sorunun çözümü işgalin son bulmasıdır. Azerbaycan'ın, topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz.

-Azerbaycan'ın yürüttüğü haklı mücadeleyi destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya davet ediyoruz. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur.

-Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulmasında sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum.