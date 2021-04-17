Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turgut Özal'ın, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır.

Her zaman hayırla yad edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı: Ona olan özlemi anlatmak çok zor
GÜNDEMSemra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut ...
SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Elimde yetki var, iptal ederim acımam! - HABERLER
GÜNDEMBakan Soylu: Elimde yetki var, acımam!
Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları 2021 açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
DEFİNE AVCILARI! Son dakika: Belgrad Ormanı'nda define avı!
GÜNDEMBelgrad Ormanı delik deşik!
Hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?
GÜNDEMHafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi?
Ramazan Bayramı'nda yasak var mı 2021? Bayramda yasak olur mu, tam kapanma mı olacak?
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda yasak var mı?
Covid-19 öncesi normale dönüş ne zaman?
GÜNDEMCovid-19 öncesi normale dönüş ne zaman?
Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? Mesaj, SMS, E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
YÖK'ten büyük adım! Yürürlüğe girdi - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten büyük adım! Yürürlüğe girdi
İl il risk haritası 17 Nisan! Türkiye il il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası