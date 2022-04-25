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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşlı ve engelli maaşları öne çekildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşlı ve engelli maaşlarını cuma gününden itibaren ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşlı ve engelli maaşları öne çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşlı ve engelli maaşları öne çekildi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz." dedi.

"EN KÜÇÜK BİR ACIMA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına ilişkin şunları kaydetti:

""Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara en küçük acıma göstermeyeceğimizi buradan açıkça ifade ediyorum" "

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini belirten Erdoğan, "Yakında uygulamaya geçireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadelerini şöyle sürdürdü:

"ENFLASYONU YENECEĞİZ"

Kendi güvenliklerini güvence altında tutmak için bu ülkenin enerjisini sömürenlerin devri bir daha gelmeyecektir. Bizim için artık güçlü ve büyük Türkiye, milletimizi bu doğrultuda kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi içerde ve dışarda nice badirelerden, nice sinsi tezgahlardan uzaklaştırmak için gereken her adımı bu gaye ile attık. Milletimizin akıl, vicdan, ahlak, sağduyulu her ferdi ülkemizin nerden nereye geldiğini iyi biliyor. Sabredersek azmedersek sağlam durursak bu yolun sonu Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal'in tarif muasır medeniyetin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Artık bu kısır döngüyü kırmakta kararlıyız. Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var. Ama unutulmamalıdır ki asıl önemli olan milletin iradesi, milletin sözüdür. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, hasadını yapma vaktinin eşiğindeyiz. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin pençesinden kurtardık, çarşı pazardaki ateşi de söndüreceğiz.

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