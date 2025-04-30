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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'dan yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 06:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 06:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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        Özel uçak "TUR" ile saat 23.15'te Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yetkililer karşıladı.

        Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Ankara'ya geldi.

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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