Cumhurbaşkanı Kararı SON DAKİKA: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı.

8 Kasım 2020'de sağlık sorunları sebebiyle görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affının kabul edilmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Atama Kararında "Görevden affını isteyen ve görevden affı kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anasayasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Atama, Anayasanın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

1962 Karaman doğumlu Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunu .İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitimini 1986’da tamamlayan Elvan, ABD’de Delaware Üniversitesi’nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995’de bitirdi.

Profesyonel iş hayatına Etibank Genel Müdürlüğü'nce Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başlayan Elvan, 1987-1989 yılları arasında mühendis olarak çalıştı. 1989-2007 yıllarında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 1989-1990 arasında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İhracat Teşviklerinin değerlendirilmesi ve Teşvik Politikaları alanında Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

1990-1993 yıllarında madencilik sektörü kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının yatırımlarından sorumlu planlama Uzmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 1993-1995 arasında rörevli olarak ABD’de “University of Delaware”de Ekonomi dalında master yaptı.

1999-2003 arasında da OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığını yürüttü.

2007 Genel Seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi.

2007-2011 arasında o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

2011 Genel Seçimlerinde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.

2011-26 Aralık 2013 arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüttü

2013'TE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞMA BAKANLIĞI YAPTI

26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı. 7 Mart 2015 tarihinde yasal zorunluluk sebebi ile görevini devretti.

EKONOMİ İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISIYDI

25. Dönem'de Antalya Milletvekili seçildi. 26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. 65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak atandı ve son olarak Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Elvan, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.