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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir - La Fiorita maçında - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir - La Fiorita maçında

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda evinde San Marino ekibi La Fiorita ile oynadığı müsabakayı stadyumdan takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek
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        UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.

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