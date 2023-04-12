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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde soruları yanıtlıyor....

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Günümüzün en önemli başlığı; asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat afetler konusu bizim için bir milât. Bu vesile ile bir kez daha depremlerde vefat eden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Çok canımız yandı. Yaralılarımız çok çok fazla. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Çok kararlı adımlar atmamız kesinlikle şart. Biz iktidara gelmeden önce en önemli başlık olarak eğitim ve sağlığı arka arkaya koyduk. Sağlıkta dünyada herhalde en ileri ülkelerle yarışır durumdayız. Özellikle şehir hastanelerimizle örnek bir ülke hale geldik. Daha da kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Öncelikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Belediye başkanlığımdan bu yana hep dikey mimariye karşı çıktım. Toplamda 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. 319 binini de inşallah 1 yıl içinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bir kısmı inşallah bayrama kadar köy evlerinden tamamlayıp teslim etme durumuna geleceğiz. Devletimiz 50-60 gün içerisinde bu konutları teslim eder noktaya gelme tezini Van, Bingöl, İzmir'de ispat etti. Kütahya, Malatya'daki afetlerde ispat etti. Antalya, Manavgat, Muğla, buralardaki afetlerde aynı şekilde Karadeniz'de ispat etti.

"HER BİRİNİ SAĞLAM, DAYANIKLI KONUTLARA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensinler. Her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz. İlk toplantımızı İstanbul'da hocalarımızla 120 kişiyle yaptık. İkinci ve üçüncüyü de Çevre-Şehircilik Bakanım yaptı. Bunu devam ettireceğiz. Zemin +3, bilemedin 4. Bunlar en ideal yapı çeşitleri. Bu konutlar bizi daha güvenli hale getirecektir. Bilhassa 1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Bunları yoğun şekilde çalışarak bitireceğiz. Hakkaniyete dayalı dönüşümle sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Bütün bu konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul burada ayrı önem taşıyor. 39 ilçesinde tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. 1.2 milyon bina ve 5.9 milyon konut bulunuyor. Gördük ki, toplam 220 bin bina yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor. Bir de bugüne kadar yaptığımız var. Hepsinden öte vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin bu kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm propagandalarına kesinlikle aldanmaması lazım.

"AYNI ŞEY KADIKÖY VE ÜSKÜDAR'DA DA GEÇERLİ OLMUŞTU"

Ben Burhaniye'de oturuyordum, Üsküdar. Orada süratle dönüşüme girdik. Çamlıca Camii'nin altındaki bölümlerde kentsel dönüşüme başladık. Davetimize icap edenler binalarını yıktırdılar. Onlara kiralarını verdik. Nereyi beğeniyorsanız oralara yerleşin ve biz evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz dedik. Bize evet diyenler hallerinden çok memnun. Bire 5, bire 10 fiyatları arttı. Yolumu kestiler 'Başkanım yanlış yaptık' dediler. Benim hemşehrilerim. Ne olur gelin bizimkileri de yıkın. Ben size dediğim zaman bunu yapsaydınız, binalarınız bitmiş olacaktı. Şimdi yanlış yaptık dediler. Belediye başkanıma gerekli talimatı verdik. Onlarda da aynı çalışmalar başladı. Orada yapılan binaları görseniz. Peki Bay Bay Kemal ne diyordu? Benim için diyor ki, 'Boğaza nazır binalarımızı yıktı'. Sorsan Küplüce neresi, Ferah Mahallesi neresi inanın buraları bilmez. Şu anda oradaki binalar, herkes halinden memnun. Zemin +3, zemin + 4 binalar yaptık. Gören keşke ben de buradan yer alabilseydim der. Her geçen gün daha da güzel bir hal alıyor. İnanıyorum ki bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ile Üsküdar ilçelerinin ortak bölgesi olan yerde oldu. O da çok çok ilginç yer. Kadıköy Belediyesi ile malesef uyum sağlanamadığı için halledilemedi, sonunda kabul ettiler. Orayı da yine bizim Çevre Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da süratle gelişti, inanıyorum ki, orası da muhteşem olacak.

"BU İŞİN AFFI MAFFI OLMAZ"

Kanalistanbul'la birlikte oralarda rezerv şehirler ortaya çıkacak. Orada yoğun inşaatlar başlayacak. Aynı şekilde İmar affı diyorsunuz. Bu konuyla ilgili parlamentoyla ilgili, Anayasa'nın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. O da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu için affı maffı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a girişte vize demiştik. Dediler ki, 'siz şehirden şehire gidişi vizeye mi bağlayacaksınız'. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Londra'da merkeze giremezsiniz. Belli ücrete, vizeye tabi. İstanbul o zaman benim belediye başkanlığımda 8 milyondu. Şimdi yaklaşık 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir haberleri yoktu. O gün bizim iddialarımız şimdi haklılığı getirdi. O zamanki dediklerimize saygı duyulmuş olsaydı, o günkü planlamalarımız çok daha güçlü olacaktı. O planlamalar neticesinde İstanbul'a gelenler önce iş buldu mu, belli imkana sahip misin, akraban vesairen var mı? Bu şekilde sorarak gelecekti. Vizeye tabi oldukları için herkes gelemeyecekti.

"EN AZ ÜÇ DÖNEM GÖREV YAPAN ARKADAŞLARIMIZDAN DÖNÜŞÜM OLDU"

Rezerv şehir şudur. Mevcudu bir yerden bir yere naklederek, mevcudun da zemin tahlillerini yapıp oralara müdahale. İstanbul'u bilirsiniz. Avcılar aslında sağlam zemin değildir, tehdit eden zemindir. Beylikdüzü'ne doğru sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın bölgeler her zaman için sıkıntılı bölgelerdir. Siz orada hakikaten bütün zemin etüdlerini yapmak suretiyle sağlam zeminde yapılanmaya gider, orada kentsel dönüşümü yaparsınız. Seyreltme şart. Onu yaparsak kendimizi sağlama alırız. AK Parti'yi kurduğumuzdan bu yana hep yenilikten ve gelişmeden yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep hücre yenilenmesi adı altında değişimlere gittik. Bu yenilenmeyi Meclis'e de yansıtmak istedik. En az 3 dönem görev yapmış olan arkadaşlarımızdan böyle bir dönüşüm yapalım dedik.

"BİZ DEVLET NASIL YÖNETİLİR BİLEN BİR HAREKETİZ"

Her seçim dönemine özgü çalışmalarımız oldu. Kadın ve genç temsiline kadar bütün demografik yapıyı masaya yatırmak suretiyle tespitleri yaptık. Alt komisyon çalışmalarını üst komisyonda değerlendirdik. Burada yaptığımız toplantılarımızda elemine edilerek önümüze gelen tabloyu orada da gözden geçirdik. Demografik yapı, nüfus, seçmen sayısını masaya yatırdık. Bir atlama olmuşsa gerekirse yine geri döndük. Hassasiyetle buna dikkat ettik. Tespitlerimizi de buna göre yapmış oldtuk. Bütün bunlara rağmen çok da az olsa bazı hatalarımız, bazı illerimizde olmadı değil, oldu. Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa zaten adım atmaya müsait. Kalkıp da tabii şu anda CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı asla yapamayız. Temel ilkelerimizle de ters. Şu anda diyor ya, 'hepsine, bir tane sana, bir tane sana' derken her birine Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Biz devlet nasıl yönetilir bilen hareketiz. Bunu da başarıyla zaten yaptık. Bir Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu iş yürütülüyor. Başbakanlığım döneminde 36 bakanla devraldım. 15'e kadar düşürdük. Cumhurbaşkanlığımız döneminde de en son 17 bakanla işleri tıkır tıkır yürütüyoruz. Bol bol devlet bakanlığı ihdas ettiler. Bir işe yaradığı yok. Bize teklifler yapıyorlar. Şu kurumu bakanlık yapsak. O kurum şu anda kurumsal olarak personeliyle yürüyor mu? Yürüyor. Niye kalkıp bakanlık haline getireceksin. Mesele işin yürütülmesi değil mi?

"IMF'YE UÇKURU KAPTIRIRSANIZ YANDI GÜLÜM KETEN HELVA"

Bu ülkeye o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık modellerini, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz. Bunlar Güneş Motel yerine Ahlatlıbel'de yeni yerler ihdas ettiler. Oralarda pazarlık yaptılar. İsraf diyorlar, asla! Bizim kitabımızda israf yok. Tam anlamıyla finansın en ideal şekilde yönetilmesinin örneklerini biz verdik. Eğer bunun başarılı şeklinde örneklerini veremeseydik, deprem felaketinin altından kalkamazdık. Finans yönetimini başarıyla yürüttüğümüz için kalkıyoruz. Birilerinin öyle veya böyle konuşması değil. Atılan adımlara bakalım. Göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. IMF temsilcileriyle otellerde konuşan CHP'nin yöneticileriydi. Biz 23,5 milyar dolar devraldığımız IMF'Yİ 2013 yılında sıfırladık ve IMF'yi gönderdik. Şu anda o masanın etrafında olanlardan bir tanesi de, mâlum her yıl Davos'ta bir araya gelir. O zaman benim yanımda Davos'a gelmişti. IMF'nin başındaki zatla görüşme yaptık, 'memurlarınız siyaseten akıl vermeye değil, gelir bütçe tahlillerini yapar alacağı parayı, taksidini alır gider, ama bize yön veremez, Türkiye'yi yöneten benim siz değilsiniz' dedim. 2013 bunlarla işi bitirdik. Ondan sonra CHP meydanlarda IMF ile ilişkiler tekrar kurulmalı diye propaganda yaptı. Biz kurduk mu, kurmadık. Çünkü IMF'ye uçkuru kaptırırsanız yandı gülüm keten helva.

"KAMU DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERMEDİK"

Şu anda Merkez Bankamız hamdolsun muhtaç değil, finansı yönetebilir durumda. Bundan sonraki süreçte çok daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. İsrafın değil verim ekonomisinin hayatta olduğu kabinenin, yönetimin icraatıdır. Bizim tezimiz de verim ekonomisi. Her bakan şu anda çok çok verimli çalışmaların içerisinde. Ticaret Bakanlığı'nda ihracatı aldığımızda, ihracatta hamdolsun patlamamız var. Şu anda 240 milyar doların üzerine çıktık. Daha da tırmanıyor. Bütün bu zor şartlara rağmen. Kamu mali disiplininden taviz vermedik. Türkiye bu şekilde büyüdü, zenginleşti. Bizim tezimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme. Şu depremde arkadaşlarımızı gönderdiğim bölgelerde bütün bakan arkadaşlarım yoğun çalışma içerisinde oldular. Evlerini falan unuttuklar. Şimdi de kendilerine ikinci bir talimat. Her bir arkadaşıma seçim bölgelerinde görevler verdim. Onlar da inanıyorum ki o bölgeleri hallaç pamuğu gibi atıp, oralardan gümbür gümbür gelecekler.

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