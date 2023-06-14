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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"MEMUR MAAŞLARININ ARTIŞIYLA İLGİLİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Bakanlarımız kabineye sunumlarını yaptı. 6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları belirledik, belirliyoruz. Esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının önünü göremediği siyaset rayına girmediği için ülkenin toparlanamadığı eski günler hamdolsun tamamen geride kalmıştır. Türkiye'yi kimin yönetici sorusunun cevabı seçim gecesi netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda hiç şüphesiz en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Geçen haftaki takdimlerin ardından kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdikKadınlar yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete öncü rol oynamaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı kadınlarımızın omzunda yükselecek. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'i hükümet programını hazırlamak için görevlendirdik.

"TÜRKİYE'NİN 2002 ÖNCESİNDE GÜVEN VE İSTİKRAR AÇIĞI VARDI"

Bugün dünden daha güçlü duruş sergileyebiliyorsak yeni yönetim sisteminin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002'den itibaren güven ve istikrarı tah9kim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık. Millet sandıkta son sözü söylemiş kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Siyaset kurumunun asli görevi seçmenin çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir özeleştiriyle hatadan dönmektir. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandıklarını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. Bir taraftan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Gazi'nin 'köylü milletin efendisidir' sözünü görmezden geleceksin. Köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz.

"DARBE ANAYASASINDAN KURTURALIM İSTİYORUZ"



Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Milleti hizmete ve hürmete layık görmeyen zihniyetin Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Bu çevrelerin seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Muhalefetin milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz. Vatandaşın kapattığı defterleri tekrar açmak yerine, demokratik kazanımları güçlendirmenin daha doğru bir davranış olacağına inanıyoruz. Biz son 21 yılır olduğu gibi bugün de her türlü müspet teklife, yapıcı eleştiriye açığız. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, demokrasisinin standartlarını yürütecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'nda ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız.

"ASGARİ ÜCRETLERDE SONUÇ HERKESİN İÇİNE SİNECEK"



Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli ve engelli yakını ve yaşlı aylığı ödemesini erkene alıyor, Kurban Bayramı öncesi sevindiriyoruz. Geçen haftaki açıklama sonrası asgari ücret komisyonu çalışmalara başladı. Yapıcı bir zeminde ilerliyor. Tüm tarafarın içine sinecek hayırlı bir seviyede olacak. Sadece Haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 19 milyon lira ödeme gerçekleştireceğiz.. Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir.

"KİME NE SÖZ VERDİYSEK BİRER BİRER GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri 30 senedir hangi makamda olursak olalım duruşumuzu korumayı başardık. Gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekle kararlıyız. Gençlerimizden kamu görevlilerine, depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek inşallah tek tek gerçekleştireceğiz. Kampanya döneminde bir tarafta seçim çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan bu projelerimizin bazılarını hizmete aldık. Ülkemizin 81 vilayetine toplam 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'nı yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizdir. Dünya çapında bir eseri İstanbulumuza kazandırıyoruz.

"KKTC'NİN HAKLARININ GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bölgemizde Türkiye'nin hesaba katılmadığı, katkısının alınmadığı denklemin kalıcı olması mümkün değildir. Bugün ülkemizin nüfuz alanı sınırlarının çok ötesine taşmıştır. Son seçimler Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Türk Dünyası, İslam alemine kadar çok yakından takip edilmesi bunun en net ifadesidir. Bizimle gönül bağı olan 100 milyonlar geleceklerini Türkiye'de görüyor. Başarılarımız bu ülkelerdeki kardeşlerimizi, dostlarımızı da sevindiriyor. Dün ve önceki gün yaptığımız yeni dönemimizin ilk yurt dışı seyahatlerinde bu gerçeğe şahitlik ettik. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bizleri muhteşem coşkuyla bağırlarına bastılar. Türk milletinin ayrılmaz parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla yan yana omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyceğiz.

"KARABAĞ'DA DALGALANAN BAYRAK KARDEŞLİĞİMİZİN SİMGESİ"

Kızının çeyizini depremzedelerimize bağışlayan, bizimle sevinip bizimle ağlayan o yüce gönüllü insanları daima şükranla yadedeceğiz. İlham kardeşimizin manevi desteği kalbimizin baş köşesindedir. Azerbaycan ziyaretine bir teşekkür borcunun ifadesi olarak bakıyoruz. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirecek pekçok önemli kararlar aldık. İki lider olarak özellikle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulmasına büyük önem veriyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisine dair güçlü beklentilerimizi bir kez daha teyid ettik. 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'da dalgalanan Azerbaycan bayrağını kardeşliğimizin simgesi olarak görüyoruz.

"11 YERİ DAHA SANAYİ SAHASI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz her zaman bölgedeki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar 61 milyar lirayı buluyor toplan nakti yardımlar. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Depremde zarar gören organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, fabrikaların hasar tespit çalışmalarını zaten tamamlamıştık. İş dünyamıza yönelik destekleri arttırmıştı. Yayımlaığımız kararname ile 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Biz afetzedelerimizi kesinlikle sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız. TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Bu düşüncelerle toplantımızın ve aldığımız kararların milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Cuma günü karne sevinci yaşayacak tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum. Saygıdeğer öğretmenlerimize, emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu yüksek öğretim sınavına girecek tüm öğrencilerimize muvaffakiyetler diliyorum.