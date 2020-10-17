Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan #MilliEnerjideYeniMüjde hastagiyle yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, Nasıl başladı ve / Nasıl gidiyor ifadeleriyle iki görsel kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DAN UĞURLAMIŞTI

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurlamıştı.