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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iki karede 'Fatih' paylaşımı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında kullandığı iki karede öncesi ve sonrasıyla Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de doğal gaz arama serüvenini özetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, böylece Sakarya gaz sahasında rezervin toplam 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında 'Nasıl başladı ve Nasıl gidiyor' ifadeleri ile çarpıcı iki görsel kullandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iki karede 'Fatih' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan #MilliEnerjideYeniMüjde hastagiyle yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, Nasıl başladı ve / Nasıl gidiyor ifadeleriyle iki görsel kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DAN UĞURLAMIŞTI

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurlamıştı.

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