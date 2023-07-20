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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yılında KKTC'den açıklamalarda bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:03
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        "Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yılında KKTC'den açıklamalarda bulundu...

        Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

        Bütün çabamız Ada’ya 1974’te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Biz, adil ve yaşayabilir bir çözüm arzu ediyoruz. Ada’daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız. Ada’nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ilanihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir. BM kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum, gelin Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın.

        Ayrıntılar geliyor...

        #HABER
        #Erdoğan
        #KKTC
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