Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.
BİLDİRİ YAYINLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı. Bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.
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