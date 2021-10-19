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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç Afrika ülkesi lideri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi. Dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç Afrika ülkesi lideri ile bir araya geldi
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo’da Cumhurbaşkanı Faure Essozimma Gnassingbe ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Devlet Başkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile bir araya geldi.

BİLDİRİ YAYINLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmesi sonrası dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı. Bildiride DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısı yapıldı.

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