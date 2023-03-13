Regl olmak orucu bozar mı?

ABD Ticaret Odası ile Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri Türk-ABD İş Forumunun toplantısında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Amerikan ilişkileri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinde ABD hükümeti, Kongre, iş dünyası, düşünce kuruluşları ve kamuoyunun algısının önemli faktörler olduğunu söyledi.

Amerikalı şirketlerin Türkiye'de yaşanan depremler sonrası desteği için teşekkür ederek, Türk-Amerikan ticaret hacminin 35 milyarı geçmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Kalın, Türkiye, sosyal,kültürel,ticari, jeopolitik ve stratejik olarak önemli konumda olduğunu; Türk ekonomisinin büyüdüğünü dile getirdi.

Kalın, "Eğer biz güvendeysek, herkes güvendedir" diyerek, Türkiye-ABD arasında karşılıklı saygı ve prensiplerin olduğunu söyledi.

"FİNLANDİYA İLE İLGİLİ OLUMLU GELİŞMELER OLACAK"

İbrahim Kalın, İsveç ile sorunların devam ettiğini ve sürecin uzamasının sebebinin Türkiye olmadığını söyleyerek, Finlandiya ile yakın günlerde olumlu gelişmeler olabileceğini belirtti. NATO Genel Sekreteri'nin 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin çok hızlı süreçte işlediğini' dediğini belirte Kalın, iki ülkenin Türkiye'nin endişelerini anlaması gerektiğini ifade etti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin F-16 satışları ile bağlantılı olmadığını belirten Kalın, Yunanistan'ın Makedonya'nın üyeliğini kabul etmesi için isminin değiştirilme şartı sunduğu ve bunun için süreci 11 yıl beklettiği örneğini paylaştı.

Kongre üyelerinin Türkiye'yi sık sık ziyaret etmesini istediklerini belirten Kalın, çarşamba günü birçok Kongre üyesi ile görüşeceğini belirtti.

"SEÇİMLER ZAMANINDA VE ŞEFFAF OLACAK"

Türkiye'de yaklaşan seçimlere de değinen İbrahim Kalın, dünyada en kötü felaketlerinden birini yaşayan Türkiye'nin üç ay sonra seçime zamanında girmesinin demokrasiye ve kurumlara güvenini ve de insanlara inancını gösterdiğini belirtti. Kalın, "Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde demokratik seçimler olacak" dedi.

İbrahim Kalın, yarın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nulland ile ayrı ayrı görüşecek.

Kalın'ın çarşamba günü Kongre üyeleri ile görüşmeler yaparak Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Habertürk