DHA

Toplantıda; konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk kapsamına alınması, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi, yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarının ödeme şartının kaldırılması, 'göçmen kaçakçılığı' suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması gibi konular değerlendirildi.