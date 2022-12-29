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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, Adalet Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı
DHA

Toplantıda; konutta haczin hakim kararıyla yapılabilmesi ve alacak miktarını aşacak şekilde haciz yapılamaması, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların dava şartı arabuluculuk kapsamına alınması, taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuğa gidilebilmesi, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan hükümlü olanların ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılmasının zorunlu hale getirilmesi, yeni avukatların 5 yıla kadar baro aidatlarının ödeme şartının kaldırılması, 'göçmen kaçakçılığı' suçuna ilişkin cezanın ağırlaştırılması gibi konular değerlendirildi.

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