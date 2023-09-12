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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa vurgusu

        Cevdet Yılmaz: Vesayetçi anayasayı değiştirmek, en önemli değerlerden olacak

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda milletin kazanacağı en önemli değerlerden birinin vesayetçi anayasanın değiştirilmesi olacağının vurgusunu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:16
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        Yılmaz'dan yeni anayasa vurgusu
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yasakçı, darbeci zihniyetin son kırıntılarının yer aldığı vesayetçi anayasayı; insanı merkeze alan, milli irade ruhuyla hazırlanmış, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile değiştirmek 'Türkiye Yüzyılı'na giden yolda milletimizin kazanacağı en önemli değerlerden biri olacaktır" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün 43'üncü yılı olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu belirterek, "Demokrasinin rafa kaldırıldığı, özgürlüklere gölge düşüren, millet iradesini ayaklar altına alan o gün, hüzünle hafızalarımızdaki yerini koruyor. Cumhuriyet tarihimizde sistematik bir şekilde gerçekleştirilen darbe girişimleriyle milletimizin iradesi gasp edilmiş, geleceğini tayin etme hakkı zorla elinden alınmıştır. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat postmodern darbesi ile Türk demokrasisine ağır bir darbe vuran karanlık odaklar, milletimizi geri kalmışlığa mahkum etmeye çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

        'İNSANI MERKEZE ALAN ANAYASANIN GEREKLİLİĞİ AŞİKAR'

        15 Temmuz darbe girişiminin ise milletin direnişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşuyla bertaraf edildiğini kaydeden Yılmaz, "Cumhuriyet tarihimizde belirli silsileyle yapılan bu girişimler, 15 Temmuz'da bozulmuş, iradesine sahip çıkan milletimiz yarınlarını ve otoritesini esaret altına almak isteyenlere asla boyun eğmeyeceğini göstermiştir. Yaşanan tüm bu acı tecrübelerden sonra, sivil iradeyi hukuki ve kanuni yönden güçlendirecek, insanı merkeze alan bir anayasanın ne denli gerekli olduğu artık aşikardır. Yasakçı, darbeci zihniyetin son kırıntılarının yer aldığı vesayetçi anayasayı; insanı merkez alan, milli irade ruhuyla hazırlanmış, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ile değiştirmek 'Türkiye Yüzyılı'na giden yolda milletimizin kazanacağı en önemli değerlerden biri olacaktır. Bu vesileyle; Rabb'im ülkemize, milletimize bir darbe daha yaşatmasın. Demokrasi uğruna şehit düşen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum" dedi.

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