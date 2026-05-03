        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'a gidecek | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ermenistan'a gidecek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'a gidecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Cevdet Yılmaz Ermenistan'a gidiyor

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 4 Mayıs'ta, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

        AA'da yer alan habere göre demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği toplantıda, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alınacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erivan'a yapacağı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

        Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin yanı sıra diğer Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın da devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

