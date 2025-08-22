Habertürk
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'ye ziyarette bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'ye ziyarette bulundu

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 23:53 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:53
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'ye ziyarette bulundu
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kalkınma ve gelişmesine öncelik verdiklerini belirterek, "KKTC’nin kalkınma çabaları sadece siyasi değil iktisadi olarak da milli davamızın bir parçasıdır." dedi.

        Bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gelen Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Ercan Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

        Yılmaz, yarın KKTC E-Devlet Mobil Uygulama Sistemi'nin tanıtım toplantısına katılacaklarını, bu uygulamanın dijital devlet hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Uygulama Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin günlük hayatına kolaylık sağlayacak, kamudan aldığı hizmetlere hız ve verimlilik katacaktır." diye konuştu.

        Yeni projeler ve tamamlanan hizmetlerle KKTC'nin sağlık altyapısını modern bir hale getirdiklerine dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

        "Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temeli atılmıştı. Şimdi de Pamuklu Devlet Hastanesi'nin yapımına ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını ve sonbaharda temelinin atılacağını buradan müjdelemek isterim. Burada detayına giremeyeceğimiz çok sayıda projeyi hassasiyetle hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        Siyasetin halka hizmet için var olduğunu ve söz yerine icraat yapmayı tercih ettiklerini anlatan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Lefkoşa Çevre Yolu'nun başkentin trafiğini rahatlattığını dile getirdi.

        Yılmaz, KKTC'nin uzun yıllardan beri insanlık dışı izolasyonlara maruz kaldığını hatırlatarak, bu nedenle KKTC'nin kalkınma ve gelişmesinin kendileri için öncelikli olduğunu sözlerine ekledi.

        KKTC'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları ifade etti:

        "KKTC’nin kalkınma çabaları sadece siyasi değil iktisadi olarak da milli davamızın bir parçasıdır. Altyapı yatırımlarının yanı sıra KKTC’nin eğitim, turizm ve teknoloji merkezi haline gelmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. 'Ada Kıbrıs' tanıtımlarımız sürerken, hava yollarında daha uygun fiyatlarla uçuşlar başlamıştır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin açılışlarını gerçekleştirmiştir. Buradan şunu ifade etmek istiyorum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ada'ya yaptığı ziyaretlerde hastane, yol, hizmet binası gibi müjdelerinin hepsini yakından takip ediyor, her birini Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın genel gözetiminde KKTC hükümetindeki muhataplarımız ile hayata geçiriyoruz."

        Yılmaz'dan 2 devletli çözüm vizyonuna destek

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 2 devletli çözüm vizyonuna destek verdiklerini vurgulayarak, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Ada’daki gerçeklerle uyumlu olması durumunda mümkün olabileceğine inandıklarını söyledi.

        Bugün için önceliğin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Erdoğan) defaatle ifade ettikleri üzere Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecektir. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün kararlılıkla yanında olmaya, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözümü güçlü şekilde desteklemeye, KKTC'nin hak ve hukukunu savunmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkını hak ettiği mertebeye ulaştırma gayreti içerisinde çabalarımızı el ele sürdüreceğiz. Milli davamıza sahip çıkmaya, KKTC'nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

