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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi çiftçide sevinç yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO),ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını açıklaması, çiftçiyi sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi çiftçide sevinç yarattı
AA

Edirne'de İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine, piyasaların son günlerde düştüğünü, alınan kararla devletin şefkatli yüzünü gösterdiğini söyledi.

Balcılar, tüccarın şu an tonunu 3 bin liraya aldığı çeltiğin TMO fiyatının çeşidine göre 3 bin 500 liraya yükseldiğini kaydetti.
İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala İşadamları Derneği Başkanı ve üretici Hasan Yavaş ise çiftçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sevindiğini dile getirdi.

Serbest piyasada çeltik alımının durma noktasına geldiğini belirten Yavaş, "Tüccar ve fabrikacı tonunu 3 bin liraya alıyor. TMO 3 bin 200 lira harmanda fiyat açıklamıştı. Fiyatını revize ederek tonunu 3 bin 500 liraya yükseltti ve almaya başlattı. 3 bin liraya düşmüş bir piyasada, 3 bin 500 liraya alan devlet olması bizi sevindirdi. Piyasaya da etkisi olacaktır. Serbest piyasayı da yukarı yönlü hareketlendirir." diye konuştu.

YAVAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Özcan Çetin de mevcut piyasaya göre fiyatların arttığını belirterek, "Piyasa 3 bin liranın altına inecekti ama alınan kararla 3 bin 500 liraya yükseldi. Fiyat açıklanmasaydı daha geri gelecekti, bu bir taban oluşturdu." dedi.

Çetin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Süleyman Çapkın da TMO'nun fiyatlarından memnun olduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da üreticilerin ürünlerini kendi imkanlarıyla sattığını söyledi.
İl genelinde patatese göre daha çok soğan üretimi yapıldığını vurgulayan Saygı, şöyle konuştu:
"Fiyatlar düşük de olsa çiftçi ürününün elde kalmasını istemiyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçilerimiz de oldu. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Çiftçilerin sorunlarına çözüm için destek çalışmaları üreticiyi her zaman umutlandırır. Üreticilerimiz her zaman üretmeye devam ediyor yeter ki ürünü yurt içi veya yurt dışında satabilme şansı bulsun."

KIRKLARELİ

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise kararı üreticiler adına olumlu karşıladıklarını söyledi.
Kırklareli'nde çok fazla patates ve soğan üretilmediğini ancak bu tür kararların gerek üreticiye gerekse ekonomiye can verdiğini anlatan Şaylan, devletin bu tür adımlar atmasının önemli olduğunu kaydetti.
Şaylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Üretici Hakan Hüsman ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtti.

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