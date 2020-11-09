Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakandan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır. Peki Kabine üyeleri kimler? İşte Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu listesi
KABİNE ÜYELERİ KİMLER?
- Cumhurbaşkanı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı
- Adalet Bakanı
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı
- Dışişleri Bakanı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
- Gençlik ve Spor Bakanı
- Hazine ve Maliye Bakanı
- İçişleri Bakanı
- Kültür ve Turizm Bakanı
- Millî Eğitim Bakanı
- Millî Savunma Bakanı
- Sağlık Bakanı
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı
- Tarım ve Orman Bakanı
- Ticaret Bakanlığı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
BAKANLAR KURULU LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak (istifa etti)
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank
YORUMLAR