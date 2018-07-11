Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Piyasalar önümüzdeki dönemde uygulanacak ekonomi politikalarına ilişkin sinyal verebileceği düşünülen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na odaklanmış durumda.

Reuters'a konuşan bankacılar önümüzdeki dönemde uygulanacak büyüme enflasyonla mücadele, cari açık gibi yapısal sorunların çözümüne ilişkin süreçlerde nasıl politikalar izleneceğinin piyasaların gidişatına da yön vereceğini söylediler.

Dün iki yönlü sert bir şekilde dalgalanan dolar bugüne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Saat 07.10 itibariyle dolar/TL 4.71 olurken, euro 5.53 liradan el değiştirdi.