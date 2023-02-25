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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin depremlerle ilgili sorularını yanıtladı. Altun "Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor. Vatandaşlarımız da AFAD başta olmak üzere yardım faaliyetlerinde bulunan kurumlara maddi ve ayni desteklerini esirgemiyor. Gerçekten de Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü bu zor dönemde açıkça ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunan Kathimerini gazetesinin sorularını yanıtladı
AA

Altun, Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin Türkiye'de 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerle ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye'de 1939'dan beri yaşanan en büyük iki depremin yaklaşık 9 saat arayla gerçekleştiğini ve ülkenin iki çok büyük depremle sarsıldığını vurgulayan Altun, "Bu depremlerin ikisi de 1999'da Marmara bölgesinde yaşadığımız depremden daha büyüktü. Üstelik 11 ilimiz ayrı ayrı bu durumdan etkilendi. Milletimiz de yaşanan bu depremleri 'asrın felaketi' olarak adlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte arama-kurtarma personelinden güvenlik güçlerine ve sağlıkçılara kadar herkesin insanüstü bir çaba gösterdiğinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Ancak hem yaşanan afetin boyutunu hem de ilk andan itibaren sahada hayat kurtaranların emek ve fedakarlığını göz ardı etmek isteyenler var. Devletimiz var gücüyle depremzedelerin yaralarını sarıyor. Vatandaşlarımız da AFAD başta olmak üzere, yardım faaliyetlerinde bulunan kurumlara maddi ve ayni desteklerini esirgemiyor. Gerçekten de Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü bu zor dönemde açıkça ortaya koyduk. Şu anda hükümetimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak dışında bir önceliği bulunmuyor."

"ÖNCELİĞİMİZ, YARALARI BİR AN ÖNCE SARMAK"

Türkiye'de seçimlerin ertelenmesi konusunun gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Altun, "Bizim böyle bir gündemimiz yok. Şu anda bir numaralı önceliğimiz, yaraları bir an önce sarmak. Depremde kaybettiklerimiz ve yaralılarımız var. Tek derdimiz yaralılara, yakınlarını kaybedenlere, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza devletin şefkatli elini uzatmak. Elbette acımız büyük. Fakat devlet-millet birlikteliğiyle bu zor günleri de aşacağız." yanıtını verdi.

Arama kurtarma sürecinde Twitter'ın çalışmaması ya da ağır çalışması tartışmalarının hatırlatılması üzerine ise Altun, son yıllarda dezenformasyonla mücadelenin, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada öncelikli bir mesele haline geldiğinin altını çizdi. Bu kapsamda Twitter gibi küresel şirketlerin devletlerle nasıl bir ilişki kurması gerektiğinin de tartışıldığına dikkati çeken Altun, depremin ardından sosyal medya üzerinden birçok sahte ihbar yapıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Altun, "Bunun kasıtlı olup olmadığını veya arama-kurtarma çalışmalarını sabote etmek isteyen iç ve dış unsurlarca mı yapıldığını soruşturuyoruz. Dolayısıyla idari bir karar alındı. Twitter da endişelerimizi anladığını söyledi ve somut adımlar atarak kaygılarımızı giderdi. Zaten birkaç saat sonra da kısıtlamalar kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI GÜVENLİ VE KALİTELİ BARINMA ALANLARINA KAVUŞTURACAĞIZ"

"Deprem bölgelerinde mart ayında bina inşaatlarının başlayacağı söyleniyor. Bu bir realist vaat mi?" şeklindeki soru üzerine de Altun, şunları aktardı:

"Kesinlikle gerçekçi bir hedeftir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Ciddi bir kapasiteye sahiptir. Nitekim dünyanın dört bir yanında güvenli binalar inşa eden, dev projelere imza atan bir ülkeden bahsediyoruz. En önemlisi de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir lidere sahiptir. Maalesef hükümetin attığı her adımı eleştirmeyi siyaset veya entelektüelite zannedenler var. Bizim bunların her eleştirisine cevap vererek kaybedecek vaktimiz yok. Daha önce yaşanan afetlerde vatandaşımızı nasıl mağdur etmediysek bugün de yaraları gecikmeden saracağız. Vatandaşlarımızı güvenli ve kaliteli barınma alanlarına kavuşturacağız."

"TÜRK MİLLETİ KENDİSİNE UZATILAN DOST ELİNİ HİÇBİR ZAMAN HAVADA BIRAKMAMIŞTIR"

Yunanistan'ın ilk andan itibaren hem destek mesajı yayınladığı hem de arama kurtarma ekibiyle çalışmalara katıldığı hatırlatılarak, bunun Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açıp açmayacağının sorulması üzerine Altun, Türkiye'nin ilk büyük depremin ardından derhal uluslararası yardım çağrısında bulunduğunu ve bu kapsamda onlarca ülkeden arama-kurtarma ekibinin Türkiye’ye geldiğini hatırlattı.

Bunların arasında Yunanistan'ın da bulunduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Elbette Yunanistan'a ve destek veren tüm ülkelere müteşekkiriz. Yunanistan ile ilişkilerimiz konusunda şunu söyleyebilirim; biz, tüm komşularımızla her zaman iyi ilişkilere sahip olmak isteriz. Devletler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olması da doğaldır. Bu anlaşmazlıkları, uluslararası hukuka uygun olarak, anlamlı ve samimi diyalog ve hakkaniyet zemininde çözmemiz gerekir. Türk milleti, kendisine uzatılan dost elini hiçbir zaman havada bırakmamıştır."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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