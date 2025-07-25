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        Haberler Gündem Çevre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'orman yangınları'na ilişkin toplantı gerçekleştirildi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'orman yangınları'na ilişkin toplantı gerçekleştirildi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orman yangınları toplantısı yapıldı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riske karşı alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:23
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        Külliye'de yangın toplantısı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katıldığı toplantıda, son dönemlerde yaşanan orman yangınları değerlendirildi.

        Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın etkisiyle artan riske karşı alınması gereken ilave tedbirler istişare edildi. Önümüzdeki döneme ilişkin her bir bakanlığın risk değerlendirmesi yaparak, önleyici tedbirlere yoğunlaşması yönünde karar alındı.

        Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda riskin en yoğun olduğu bu dönemde risk açısından öncelikli bölgeleri ve eylemleri belirleyerek, hızla hayata geçirmek üzere Risk Yönetim Ekibi oluşturuldu.

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