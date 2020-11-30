Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19 salgını ile mücadelede kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla 2 Aralık 2020 Salı gününden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri belirlendi. Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan diğer kamu kurum ve kuruluşları üst yöneticisi, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür, ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Kalabalık caddelere, meydanlara girebilecek kişi sayısı yine Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla sınırlanabilecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecektir. 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir. Bu hususlarla ilgili detaylar İçişleri Bakanlığının yayınlayacağı genelgede yer alacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak."