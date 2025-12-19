Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

ŞEVK-U TARAB MAKAMINDA KLÂSİK FASIL VE SOLO ESERLER KONSERİ

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk konservatuvar olan “Dar-ü’l Elhan”ın açılması için tüm müzisyenlerin oy birliği ile “Marif Nezareti”ne gönderilen bestekâr, kemanî, hoca Abdülkadir Töre’nin “Şevk u Tarab” makamından bestelediği klâsik faslı seslendirecek. Konserin ikinci bölümünde Dilek Türkan solo eserler icra edecek.

Şevk-U Tarab Makamında Klâsik Fasıl ve Solo Eserler Konseri-İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu; 23 Aralık saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

ŞEB-İ ARUS HZ. MEVLÂNA’NIN 752.VUSLAT YILINDA HÜZZAM MEVLEVÎ ÂYİNİ HAMÂMÎZÂDE İSMAİL DEDE EFENDİ

Sanat yönetmeni İhsan Özer ve etkinlik yönetmeni Bahri Güngördü’nün öncülüğünde, Nezih Çetin'in postnişinliğinde gerçekleştirilecek olan Şeb-i Arus, Hz. Mevlâna’nın 752. vuslat yılı anısına düzenleniyor. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, geleneksel Hüzzam Mevlevî Âyini ve Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi'nin eserleriyle izleyicileri manevi bir yolculuğa çıkaracak.

Şeb-i Arus Hz. Mevlâna’nın 752. Vuslat Yılında Hüzzam Mevlevî Âyini Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 23 Aralık saat 20:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

Pelin Esmer’in yönetmenliğini üstlendiği film, Söke’de geçen bir film festivali sırasında yolları kesişen genç bir otel görevlisi ile İstanbullu ünlü bir yönetmenin hikâyesini merkezine alıyor. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırları sorgulayan yapım, farklı dünyalara ait iki insanın iç içe geçen hayatlarını yalın ve çarpıcı bir dille ele alıyor. Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür’ün başrollerini paylaştığı filmde İpek Bilgin, Nur Sürer ve Mehmet Kurtuluş da yer alıyor. Film, güçlü oyunculukları ve sade anlatımıyla AKM’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Pelin Esmer'in yönetmenliğini üstlendiği film, Söke'de geçen bir film festivali sırasında yolları kesişen genç bir otel görevlisi ile İstanbullu ünlü bir yönetmenin hikâyesini merkezine alıyor. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırları sorgulayan yapım, farklı dünyalara ait iki insanın iç içe geçen hayatlarını yalın ve çarpıcı bir dille ele alıyor. Timuçin Esen ve Merve Asya Özgür'ün başrollerini paylaştığı filmde İpek Bilgin, Nur Sürer ve Mehmet Kurtuluş da yer alıyor. Film, güçlü oyunculukları ve sade anlatımıyla AKM'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

O Da Bir Şey mi; 24 Aralık saat 14:00, 16:30, 18:30, 25 Aralık saat 14:00, 16:30, 18:30'da AKM Yeşilçam Sineması'nda. FINDIKKIRAN Çaykovski ve Petipa'nın iş birliği ile ortaya çıkan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği masal tarzı bir yılbaşı klasiği olan Fındıkkıran balesi AKM sahnesinde seyircisiyle buluşacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve Mehmet Balkan'ın reji ve koreografisini gerçekleştirdiği müzikalin, orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı üstleniyor. Fındıkkıran-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 25 Aralık saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. TRT İSTANBUL RADYOSU HAFİF MÜZİK VE CAZ ORKESTRASI TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, dinleyicilerle özel bir konser programında buluşacak. Konserde, TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu Şefi Pınar Piji yönetiminde sahne alınacak. Piyanoda Oya Bıyıklıoğlu yer alırken, solist Birce Kayhan geceye ses olacak. Etkinlik, zengin repertuvarı ve çok sesli düzenlemeleriyle müzikseverlere unutulmaz bir akşam sunacak. TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası; 25 Aralık saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda. İDSO'DAN YENİ YIL KONSERİ İDSO yeni yılı umut ve coşkuyla karşılayarak senenin son konserinde müthiş bir repertuvar ve birbirinden değerli solistlerle AKM seyircisinin karşısına çıkıyor. İDSO DenizBank Konserleri "Yeni Yıl" konserinde, 2008 yılında dört kadın solist ile kurulan, aradan geçen yıllarda uluslararası üne kavuşan Le Div4s grubunu ağırlayacak. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra en sevilen arya, film müziği, vals ve şarkılardan oluşan renkli bir seçkiyi seslendirecek.

İDSO DenizBank Konserleri Yeni Yıl Konseri; 26 Aralık saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ DÖRTLÜDE RUS YANKILARI Türk Telekom Kahve Konserleri serisinde yılın son konserinde IFD Quartet müzikseverleri 18. ve 19. yüzyıl yaylı çalgı müziğinin zarafeti ve duygusal derinliğiyle buluşturacak. Bu sabah konseri, müzikal incelikle sohbeti bir araya getirerek dinleyicilere özel bir deneyim sunacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Dörtlüde Rus Yankıları-IFD Quartet; 27 Aralık saat 11:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu 2. Balkon Fuaye'de. VANYA DAYI İstanbul Devlet Tiyatrosu, Anton Çehov'un en çok sahnelenen başyapıtlarından biri olan Vanya Dayı ile Mehmet Birkiye'nin yönetiminde izleyiciyle buluşacak. Çehov'un derin insan tahlilleri ve kara mizahı, Kubilay Karslıoğlu, Dilara Demirdüzen, Doğa Yiğit, Şirin Ergüven Hamşioğlu ve Süleyman Atanısev gibi başarılı oyuncuların etkileyici performanslarıyla sahnede hayat bulacak. Oyun, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarırken, toplumsal ve bireysel varoluş sorunlarına dair evrensel bir bakış açısı sunacak. Vanya Dayı-İstanbul Devlet Tiyatrosu; 27 Aralık saat 15:00 ve 20:00'de, 28 Aralık saat 15:00'te AKM Tiyatro Salonu'nda. CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI YENİ YIL KONSERİ "BEYAZ GECELERİN YILDIZ SOLİSTLERİ" Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "Beyaz Gecelerin Yıldız Solistleri" başlıklı Yeni Yıl Konseri ile müzikseverlerle buluşacak. Konserde şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki orkestraya Maria Bayankina (soprano), Gamid Abdulov (tenor) ve Vladislav Kupriyanov (bariton) solist olarak eşlik edecek. Konuk solist olarak viyolonselde Jamal Aliyev sahne alacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu, Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve TRT İstanbul Çoksesli Çocuk Korosu konserin büyüleyici koro bölümlerini seslendirecek. Etkinlik, klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir yılbaşı deneyimi yaşatmayı vadediyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri "Beyaz Gecelerin Yıldız Solistleri"; 28 Aralık saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. AKM'DE MİNİK SANATSEVERLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER BULUŞUM SENİN ELİNDE YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 7–11 yaş grubuna yönelik "Buluşum Senin Elinde" başlıklı yaratıcı drama atölyesi, çocukları hayal gücü ve birlikte üretmenin keyfiyle buluşturacak. Oyuncu ve eğitmen Gamze Dar rehberliğinde gerçekleşecek atölyede, çocuklar dört kişilik gruplar halinde yaratıcı drama yoluyla bir icat hikâyesi canlandıracak. Anlatıcı ve yönlendirici rollerinin dönüşümlü olarak üstlenildiği çalışmada, minik katılımcıların iletişim, iş birliği ve ifade becerileri desteklenecek. Atölye, çocukların yaratıcılıklarını sahne üzerinde deneyimleyerek ortaya koymalarına yardımcı olacak. Buluşum Senin Elinde Yaratıcı Drama Atölyesi; 27 Aralık saat 13:00'te AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde. HAYAL GÜCÜNE İNANMAK VE İÇSEL MOTİVASYONU KEŞFETMEK 7–10 yaş grubuna yönelik hazırlanan "Hayal Gücüne İnanmak ve İçsel Motivasyonu Keşfetmek" atölyesi, çocukları düşünce gücü ve farkındalık temelli bir keşif yolculuğuna çıkaracak. Eğitmen Tuğba Aral rehberliğinde gerçekleştirilecek atölyede, kuantum fiziğinin temel prensiplerinden ilhamla düşünce ve niyetlerin gerçeklik üzerindeki etkisi oyunlar aracılığıyla deneyimlenecek. Çocukların hayal güçlerinin yaşamlarında bir kapı açtığını fark etmelerini hedeflenen atölye, içsel motivasyonu destekleyen yaratıcı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunacak.

Hayal Gücüne İnanmak ve İçsel Motivasyonu Keşfetmek; 27 Aralık saat 13:00'te AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde. KENDİNİ TANIMAK VE KENDİ GÜCÜNE İNANMAK 7–10 yaş grubu için hazırlanan "Kendini Tanımak ve Kendi Gücüne İnanmak" atölyesi, çocukların bilinçli farkındalık temelli çalışmalarla iç dünyalarını keşfetmelerini destekleyecek. Eğitmen Tuğba Aral rehberliğinde gerçekleştirilecek atölyede, minik katılımcılar duygularını fark etmeyi ve kendi değerlerini tanımayı öğrenecek. Etkinlik sürecinde çocukların "ben yapabilirim" duygusunu deneyimlemeleri ve özgüven kazanmaları hedeflenecek. Kendini Tanımak ve Kendi Gücüne İnanmak; 27 Aralık saat 14:00'te AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde. KIŞ IŞIKLARI-YILBAŞI KARTPOSTALI VE SÜS TASARIMI, IŞIK, DESEN VE KOMPOZİSYON ATÖLYESİ 4–7 yaş grubuna yönelik düzenlenen "Kış Işıkları – Yılbaşı Kartpostalı ve Süs Tasarımı" atölyesi, çocukları ışık, desen ve kompozisyon odaklı yaratıcı bir üretim süreciyle buluşturacak. Sanatçı Dileda Girban rehberliğinde gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar kendi yeni yıl kartpostallarını ya da ağaç süslerini tasarlayacak. Atölyede stencil çalışmaları, yıldız ve kar tanesi formları, renk geçişleri ve illüstratif detaylar kullanılarak kişisel bir "kış hikâyesi" oluşturulacak. Dileyen çocuklar parıltı, kâğıt kolaj ve doku fırçalarıyla tasarımlarına hacim kazandırabilecek. Etkinlik, kompozisyon kurma, renk–doku ilişkisini kavrama ve özel bir temayı yaratıcı biçimde yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kış Işıkları-Yılbaşı Kartpostalı ve Süs Tasarımı, Işık, Desen Ve Kompozisyon Atölyesi; 27 Aralık saat 14:00 ve 15:00'e AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde. RENKLİ HİSLER YARATICI DRAMA ATÖLYESİ "Renkli Hisler" Yaratıcı Drama Atölyesi, 7–11 yaş grubundaki çocukların duygu dünyalarını renkler aracılığıyla keşfetmelerini sağlayacak. Oyuncu ve eğitmen Gamze Dar rehberliğinde gerçekleşecek atölyede, katılımcılar renklerle ilişkili duyguları yaratıcı drama, oyun ve canlandırmalarla deneyimleyecek. Etkinlik sürecinde çocukların duygusal farkındalıklarının ve ifade becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Renkli Hisler Yaratıcı Drama Atölyesi; 27 Aralık saat 14:00 ve 28 Aralık saat 14:00'te AKM

REKLAM Minik Adımlarla Çaça Dans Atölyesi; 27 Aralık saat 15:00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. ROCK'N ROLL DANS ATÖLYESİ 8–11 yaş grubuna yönelik düzenlenen Rock’n Roll Dans Atölyesi, çocukları enerjik ve eğlenceli bir dans deneyimiyle buluşturacak. Eğitmen Deniz Gögeer rehberliğinde gerçekleşecek atölyede, minik katılımcılar Rock’n Roll’un temel adımlarını öğrenerek ritim duygusu ve grup uyumlarını geliştirecek. Etkinlik sürecinde çocukların özgüven kazanması, sahne disiplini ve beden farkındalığı edinmesi hedefleniyor. Rock'n Roll Dans Atölyesi; 27 Aralık saat 16:00’da AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. RENKLERİN DANSI EBRU ATÖLYESİ “Renklerin Dansı” atölyesi, 4-6 yaş arası çocukları Ebru sanatının büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Çocuklar, su ve boyanın buluştuğu anları gözlemleyerek renklerin özgürce hareket etmesini deneyimleyecek. Çocukların, fırça kullanımıyla basit desenler oluşturarak hem yaratıcılıklarını hem de ince motor becerilerini geliştirecekleri atölye, dikkat, sabır ve gözlem yeteneklerini desteklerken renk ve şekil farkındalığını artıracak. REKLAM Renklerin Dansı Ebru Atölyesi; 28 Aralık saat 12:00’de AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. SUYUN ÜSTÜNDE SANAT EBRU ATÖLYESİ “Suyun Üstünde Sanat” atölyesi, 7-11 yaş arası çocukları Ebru sanatının geleneksel teknikleriyle tanıştıracak. Minik katılımcılar, kendi desenlerini planlayacak, suyun hareketine yön vererek yaratıcılıklarını ortaya koyacak ve eserlerini kağıda aktaracak. Atölye, çocukların estetik algısını güçlendirecek, ince motor ve dikkat becerilerini geliştirecek. Ayrıca, geleneksel sanata karşı farkındalık ve sahiplenme duygusu kazandıracak.

Suyun Üstünde Sanat Ebru Atölyesi; 28 Aralık saat 13:00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. EBEVEYN-ÇOCUK YOGASI 4–7 yaş grubuna yönelik “Ebeveyn-Çocuk Yogası” atölyesi, aileleri çocuklarıyla birlikte sağlıklı ve keyifli bir yoga deneyimine davet ediyor. Eğitmen Müge Yılmaz rehberliğinde gerçekleşecek etkinlikte, katılımcılar basit yoga hareketleri ve nefes egzersizleriyle bedensel esneklik ve ruhsal denge kazanacak. Atölye sürecinde çocuklar ve ebeveynler, eğlenceli ve etkileşimli çalışmalar aracılığıyla bağlarını güçlendirecek. REKLAM Ebeveyn-Çocuk Yogası; 28 Aralık saat 13:00 ve 14:00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. PAZAR DUYUMCULARI YARATICI DRAMA ATÖLYESİ “Pazar Duyumcuları” Yaratıcı Drama Atölyesi, 4–6 yaş grubundaki çocukları duyularını keşfedecekleri eğlenceli bir yolculuğa davet ediyor. Eğitmen Gamze Dar rehberliğinde gerçekleşecek etkinlikte, minikler pazardaki kokuları, tatları ve sesleri deneyimleyerek yaratıcı drama çalışmalarıyla eğlenirken öğrenecek. Atölye, çocukların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Pazar Duyumcuları Yaratıcı Drama Atölyesi; 28 Aralık saat 13:00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. YENİ YIL KARTPOSTAL ATÖLYESİ 7–11 yaş grubuna yönelik “Yeni Yıl Kartpostal Atölyesi” çocukları yaratıcılık ve tasarım odaklı bir etkinlikte buluşturacak. Eğitmen Beyza Omay rehberliğinde, çocuklar kendi tasarladıkları görsellerle üç boyutlu hediye kutuları oluşturacak. Atölye, renk, şekil ve kompozisyon kullanımını destekleyerek çocukların üretim sürecini deneyimlemelerini sağlayacak. REKLAM Yeni Yıl Kartpostal Atölyesi; 28 Aralık saat 14:00 ve 15:00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. MİNİK KUĞULAR BALE ATÖLYESİ “Minik Kuğular” Bale Atölyesi, 4–5 yaş grubundaki çocukları dans ve ritimle tanıştırarak geleceğin sanatçıları ve sanatseverlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Eğitmen Jeyan Büyükburçlu rehberliğinde gerçekleşecek atölyede, minik katılımcılar bale figürleri eşliğinde vücut koordinasyonlarını, denge ve güçlerini geliştirecek. Etkinlik çocukların; canlandırılan masal ve hikâyeler ışığında hayal güçlerinin artmasına, bale figürlerinin sağladığı düzen ve ölçüyle el-kol-bacak koordinasyonunun gelişmesine, özgüven duygularının güçlenmesine ve sanatla iç içe büyümelerine katkıda bulunacak.

Minik Kuğular Bale Atölyesi; 28 Aralık saat 15:00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. REKLAM ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DANS 7–11 yaş grubuna yönelik “Çocuklar İçin Yaratıcı Dans” atölyesi, çocuklara güncel şarkılar eşliğinde eğlenceli ve ritmik bir dans deneyimi yaşatacak. Eğitmen Jeyan Büyükburçlu rehberliğinde gerçekleşecek etkinlikte, minikler senkronize hareketler, dans kombinasyonları ve yaratıcı dans figürleri geliştirecek. Atölye, çocukların beden koordinasyonunu güçlendirmeyi ve ritim duygularını geliştirmeyi hedefliyor. Çocuklar İçin Yaratıcı Dans; 28 Aralık saat 16:00’da AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. KENDİ MİDİLLİNİ TASARLA “Kendi Midillini Tasarla” atölyesi, 4-6 yaş arası çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirecek. Minikler; renk, desen ve basit dokuları bir araya getirerek kendi midillilerini tasarlayacak. Kolay uygulanabilir çizim yöntemleriyle kişisel ifade becerilerini güçlendirecekler. Atölye sonunda her çocuk tamamen kendine ait sevimli bir midilli tasarımını tamamlamış olacak. REKLAM Kendi Midillini Tasarla; 28 Aralık saat 16:00 ve 17:00’de AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. EBEVEYN-ÇOCUK RİTİM VE DANS ATÖLYESİ 4–6 yaş grubuna yönelik düzenlenen “Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi” çocukları ve ebeveynleri eğlenceli bir dans deneyiminde bir araya getirecek. Eğitmen Jeyan Büyükburçlu rehberliğinde, katılımcılar güncel müzikler eşliğinde basit hareket kombinasyonları ve dans cümlelerini doğaçlama ile birleştirecek. Atölye, çocukların hayal gücünü kullanarak zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek.

Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi; 28 Aralık saat 17:00’de AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. SALVADOR DALÍ: SÜRREALİZMİN BAŞYAPITLARI “Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları” sergisi, 20. yüzyılın en etkileyici ve sıra dışı sanatçılarından Salvador Dalí’nin hayal gücünün derinliklerine bir yolculuk sunuyor. AKM Galeri’de açılan sergide, Dalí’nin zaman, bilinçaltı ve gerçeklik algısını sorgulayan ikonik eserleri yer alıyor. Sanatçının sürrealizme kazandırdığı özgün teknikler ve çarpıcı görsel dili, ziyaretçilere hem estetik hem de düşünsel bir deneyim vadediyor. Bu seçki, Dalí’nin sanat tarihindeki dönüştürücü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. REKLAM Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları; 7 Ekim – 30 Aralık tarihleri arasında AKM Galeri’de. HENRİ MATİSSE: ŞEKİLLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU “Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru” sergisi, modern sanatın öncülerinden Matisse’in yaratıcı dünyasını AKM Çok Amaçlı Salonu’na taşıyor. Fovizm’in kurucularından olan, parlak renk paletleri ve yalın formlarla estetik anlayışta devrim yaratan Matisse’nin eserleri sanatseverleri farklı bir dünyanın içine alıyor. Resimden heykele, vitraydan illüstrasyona uzanan çok yönlü üretimiyle Matisse, biçim ve rengin uyumlu birlikteliğini gözler önüne seriyor. Bu özel seçki, izleyiciyi sanatçının sadeleşen anlatımı ve derinlikli renk anlayışıyla buluşturuyor.