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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan STK açıklaması: Hepinize minnettarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş depreminin ilk saatinden bu yana sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hepinize müteşekkiriz. Hepinize minnettarız" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan STK açıklaması: Hepinize minnettarız
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş depreminin ilk saatlerinden itibaren sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sosyal medyla Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

Bizi biz yapan tüm STK’larımız, yardım kuruluşlarımız, gönüllülerimiz... Gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımız... Hepinize müteşekkiriz. Hepinize minnettarız. Biz birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz.


"VATANDAŞLARIMIZA YARDIMLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"


Sözcü Kalın, daha önce sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki illerde şu ana kadar kurulan çadır sayılarını paylaşmış "Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Sözcü Kalın'ın mesajları...

Depremzede illerimizde şu ana kadar kurulan çadır sayısı;

▪️ Hatay - 69.766
▪️ Kahramanmaraş - 66.685
▪️ Gaziantep - 49.670
▪️ Adıyaman - 45.852
▪️ Malatya - 25.380
▪️ Adana - 17.515
▪️ Şanlıurfa - 8.838
▪️ Osmaniye - 7.170
▪️ Diyarbakır - 6.328
▪️ Kilis - 3.605

Bölgeye Çadır sevkiyatı devam ediyor ve edecek. Konteynır kentler kuruluyor, kurulmaya devam edecek. Prefabrik ve piriket evler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek.

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