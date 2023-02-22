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Kahramanmaraş depreminin ilk saatlerinden itibaren sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sosyal medyla Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

Bizi biz yapan tüm STK’larımız, yardım kuruluşlarımız, gönüllülerimiz... Gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımız... Hepinize müteşekkiriz. Hepinize minnettarız. Biz birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz.

— İbrahim Kalın (@ikalin1) February 22, 2023



"VATANDAŞLARIMIZA YARDIMLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"



Sözcü Kalın, daha önce sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki illerde şu ana kadar kurulan çadır sayılarını paylaşmış "Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

— İbrahim Kalın (@ikalin1) February 22, 2023

İşte Sözcü Kalın'ın mesajları...

Depremzede illerimizde şu ana kadar kurulan çadır sayısı;

▪️ Hatay - 69.766

▪️ Kahramanmaraş - 66.685

▪️ Gaziantep - 49.670

▪️ Adıyaman - 45.852

▪️ Malatya - 25.380

▪️ Adana - 17.515

▪️ Şanlıurfa - 8.838

▪️ Osmaniye - 7.170

▪️ Diyarbakır - 6.328

▪️ Kilis - 3.605

Bölgeye Çadır sevkiyatı devam ediyor ve edecek. Konteynır kentler kuruluyor, kurulmaya devam edecek. Prefabrik ve piriket evler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek.